Количество случаев COVID-19 в мире превысило 614,6 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 614 млн 606 тыс. 793, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 535 тыс. 768 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 96 млн 056 тыс. 075 и 1 млн 56 тыс. 372.
Индия - 44 млн 563 тыс. 337 и 528 тыс. 487.
Франция - 35 млн 304 тыс. 648 и 155 тыс. 927.
Бразилия - 34 млн 624 тыс. 427 и 685 тыс. 750.
Германия - 32 млн 952 тыс. 50 и 149 тыс. 458.
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