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США должны извлечь урок из того, что их отношения с Китаем опустились до критического уровня - глава МИД КНР

Китайско-американские отношения в настоящее время переживают критический этап в результате китайской политики США, Вашингтону необходимо извлечь из этого соответствующие уроки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Ван И сказал, что сегодня китайско-американские отношения серьезно пострадали, и Соединенным Штатам необходимо извлечь из этого уроки. Эти отношения находятся на критическом этапе, и обеим сторонам необходимо срочно найти правильный путь, чтобы (...) предотвратить их дальнейшее падение", - говорится в сообщении МИД Китая о встрече Ван И с Блинкеном на полях Генассамблеи ООН.

Как информирует МИД, "Ван И сосредоточил внимание на недавних неправомерных действиях Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу".

Он указал, в частности, на то, что тайваньский вопрос касается и является его внутренним делом. Действия нынешней американской администрации противоречат ее заявлениям о том, что она не поддерживает "независимость Тайваня". Таким образом, США "пытаются подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая".

Ван И отметил, что Китай прилагает усилия к мирному решению тайваньского вопроса. Но "мирное урегулирование несовместимо с "независимостью Тайваня".

"Чем более безудержной будет деятельность "за независимость Тайваня", тем менее вероятным будет мирное урегулирование. Чтобы действительно поддерживать мир в Тайваньском проливе, необходимо четко противостоять и пресекать любые шаги, направленные на "независимость Тайваня", - подчеркнул Ван И.

Он добавил, что Вашингтон должен "четко проводить политику "одного Китая" и выразить свое несогласие с различными сепаратистскими действиями, преследующими цель провозглашение "независимости Тайваня".

Министр также выразил надежу, что "Соединенные Штаты исправят свое восприятие Китая" и откажутся от политики сдерживания, прекратят "попытки иметь дело с китайцами с позиции силы".

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Тэги: КИТАЙ, США, МИД


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