В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых

В Беларуси на полгода вводится запрет на вывоз зерновых, следует из постановления правительства республики.
"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее - товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (далее - таможенные процедуры)", - говорится в документе, опубликованном в субботу на национальном правовом портале.
Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, а также транзитные перевозки.
В перечень товаров, на которые вводится запрет, попали пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо.
Ранее аналогичное постановление правительства Беларуси о запрете вывоза зерновых было принято 11 марта текущего года, запрет также вводился на полгода.
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