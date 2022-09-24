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АПК 24.09.2022 14:20

В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых

В Беларуси на полгода вводится запрет на вывоз зерновых, следует из постановления правительства республики.

"Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства - члены Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее - товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (далее - таможенные процедуры)", - говорится в документе, опубликованном в субботу на национальном правовом портале.

Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, а также транзитные перевозки.

В перечень товаров, на которые вводится запрет, попали пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо.

Ранее аналогичное постановление правительства Беларуси о запрете вывоза зерновых было принято 11 марта текущего года, запрет также вводился на полгода.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЭКСПОРТ, ЗАПРЕТ


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