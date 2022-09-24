Видодо подчеркнул важность продолжения сотрудничества Индонезии и Азербайджана

Президент Индонезии Джоко Видодо считает важным дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном.

«Перед лицом глобальных вызовов нашим правительствам следует и дальше развивать сотрудничество для лучшего обеспечения продовольственной и энергетической безопасности на благо наших народов», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Текст письма опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Видодо вновь подчеркнул то значение, которое Джакарта придает расширению связей с Баку в различных областях, и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества с Азербайджаном «на различных международных форумах».

Азербайджан и Индонезия установили дипломатические отношения 24 сентября 1992 года.

Р.Керимов