В Кыргызстане сообщили об увеличении числа жертв конфликта с Таджикистаном до 62 человек

Количество погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 62 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Минздраве Кыргызстана.

"По оперативным данным на 24 сентября, общее количество погибших в результате вооруженного вторжения в Кыргызстан выросло до 62 человек", - сообщил представитель Минздрава.

По информации медиков, всего в ходе конфликта пострадали 198 граждан, из них 13 детей, 171 мужчина и 14 женщин. В реанимации Национального госпиталя находится трое в стабильно тяжелом состоянии, остальные пострадавшие средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.