Алиев распорядился создать комиссию по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Возглавил комиссию вице-премьер. В ее состав также вошли главы министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, оборонной промышленности, экономики, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, цифрового развития и транспорта, службы государственной безопасности, госагентства по охране стратегических объектов и агентства продовольственной безопасности (по безопасности пищевых продуктов).

Согласно распоряжению, в целях организации текущей деятельности комиссии создается ее секретариат, исполнение функций которого возлагается на аппарат Кабинета министров страны.

Алиев поручил Кабмину в месячный срок подготовить и представить ему проект устава комиссии, а также решать иные вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Р.Керимов