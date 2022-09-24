Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту

Кабинет министров Азербайджана одобрил проекты госбюджета и сводного бюджета на 2023 год и показатели сводного бюджета на следующие три года, а также концепции экономического и социального развития Азербайджана и прогнозные показатели на 2023 год и последующие три года и принял решение представить их на рассмотрение президенту страны. Соответствующее постановление в субботу подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
«Кабинет министров Азербайджана постановляет одобрить проекты госбюджета и сводного бюджета на 2023 год и показатели сводного бюджета на следующие три года, и концепции экономического и социального развития Азербайджана и прогнозные показатели на 2023 год и последующие три года», - говорится в документе.
Согласно постановлению, указанные проекты будут представлены президенту Азербайджана.
Доходы бюджета на 2023 год оцениваются в 30,7 млрд манатов, расходы - в 33,3 млрд манатов, дефицит - на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов или 2,4% ВВП.
В структуре расходов на 2023 год социальные расходы запланированы на 9,2% больше, чем в текущем году. Кроме того, на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в 2023 году будет направлено 3 млрд манатов (9% от общих расходов госбюджета).
Также на финансирование проектов и мероприятий, указанных в «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», предусмотрено 5,2 млрд манатов.
Р.Керимов
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