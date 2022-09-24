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Внешняя политика 24.09.2022 17:24

Алиев уверен в развитии отношений Азербайджана и Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в развитии отношений с Туркменистаном.

«Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы добьемся дальнейшего углубления дружественных отношений между нашими странами, как двустороннего, так и многостороннего взаимного эффективного сотрудничества с богатым потенциалом», - написал он в субботу в поздравительном послании президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Алиев отметил, что «воля наших народов, которые связаны друг с другом общими нравственными ценностями, религиозно-культурными корнями, на всем протяжении истории проживавших в условиях добрососедства и взаимопонимания, составляет основу азербайджано-туркменских связей», выразив удовлетворение их развитием.

«Вызывает удовлетворение то, что наши двусторонние и многосторонние отношения за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших связей», - подчеркнул глава азербайджанского государства.

День независимости Туркменистана отмечается 27 сентября.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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