Алиев уверен в развитии отношений Азербайджана и Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в развитии отношений с Туркменистаном.
«Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы добьемся дальнейшего углубления дружественных отношений между нашими странами, как двустороннего, так и многостороннего взаимного эффективного сотрудничества с богатым потенциалом», - написал он в субботу в поздравительном послании президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Алиев отметил, что «воля наших народов, которые связаны друг с другом общими нравственными ценностями, религиозно-культурными корнями, на всем протяжении истории проживавших в условиях добрососедства и взаимопонимания, составляет основу азербайджано-туркменских связей», выразив удовлетворение их развитием.
«Вызывает удовлетворение то, что наши двусторонние и многосторонние отношения за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших связей», - подчеркнул глава азербайджанского государства.
День независимости Туркменистана отмечается 27 сентября.
Р.Керимов
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Алиев распорядился создать комиссию по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
В Кыргызстане сообщили об увеличении числа жертв конфликта с Таджикистаном до 62 человек
США должны извлечь урок из того, что их отношения с Китаем опустились до критического уровня - глава МИД КНР
Администрация Байдена задумалась об ускорении поставок атомных подлодок для Австралии
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично