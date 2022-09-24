В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 149 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 662, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 214 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 30,4%.
За минувшие сутки умер один больной COVID-19 (накануне - двое).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 903 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 809 тыс. 420 человек (+ 210 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 339 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 938 тестов на коронавирус против 2 тыс. 728 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 234 тыс. 280 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
Алиев уверен в развитии отношений Азербайджана и Туркменистана
Видодо подчеркнул важность продолжения сотрудничества Индонезии и Азербайджана
Алиев видит хорошие перспективы сотрудничества Азербайджана и Индонезии
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
В Кыргызстане сообщили об увеличении числа жертв конфликта с Таджикистаном до 62 человек
США должны извлечь урок из того, что их отношения с Китаем опустились до критического уровня - глава МИД КНР
Администрация Байдена задумалась об ускорении поставок атомных подлодок для Австралии
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично