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Здравоохранение 24.09.2022 17:48

В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 149 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 662, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 214 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 30,4%.

За минувшие сутки умер один больной COVID-19 (накануне - двое).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 903 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 809 тыс. 420 человек (+ 210 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 339 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 938 тестов на коронавирус против 2 тыс. 728 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 234 тыс. 280 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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