Гасанов и Акар обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Южном Кавказе и перспективы военного сотрудничества. Его подробности приводит в субботу министерство обороны Азербайджана.

«Гасанов подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, сложившейся после принятых нашей армией решительных мер в ответ на последние провокации вооруженных сил Армении, а также о работах в области армейского строительства», - говорится в сообщении военного ведомства.

В свою очередь Акар, согласно Минобороны, особо отметил, что Турция, как всегда, и сегодня поддерживает Азербайджан, и всегда будет рядом с ним.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили перспективы развития военного сотрудничества Баку и Анкары, добавили в азербайджанском министерстве.

Р.Керимов