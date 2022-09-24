Гасанов и Акар обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Южном Кавказе и перспективы военного сотрудничества. Его подробности приводит в субботу министерство обороны Азербайджана.
«Гасанов подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, сложившейся после принятых нашей армией решительных мер в ответ на последние провокации вооруженных сил Армении, а также о работах в области армейского строительства», - говорится в сообщении военного ведомства.
В свою очередь Акар, согласно Минобороны, особо отметил, что Турция, как всегда, и сегодня поддерживает Азербайджан, и всегда будет рядом с ним.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили перспективы развития военного сотрудничества Баку и Анкары, добавили в азербайджанском министерстве.
Р.Керимов
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