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Дальнее зарубежье 24.09.2022 20:42

Не менее 36 человек погибли в Индии за сутки из-за ливней и ударов молнии

По меньшей мере 36 человек скончались в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за последние сутки в результате обрушения мощных ливней и ударов молний, сообщает агентство Associated Press.

Так, как минимум 24 человека погибли в результате обрушения домов, в которых они находились во время ливня. Остальные 12 человек погибли от удара молний. Кроме того, еще несколько человек получили травмы и госпитализированы.

Всего за последние пять дней в штате 39 человек погибли от удара молний.

Сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь, удары молний для этого сезона - характерное явление. Однако метеорологи связывают учащение ударов молний с повышением температуры.

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Тэги: ИНДИЯ, НЕПОГОДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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