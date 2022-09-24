Не менее 36 человек погибли в Индии за сутки из-за ливней и ударов молнии

По меньшей мере 36 человек скончались в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за последние сутки в результате обрушения мощных ливней и ударов молний, сообщает агентство Associated Press.
Так, как минимум 24 человека погибли в результате обрушения домов, в которых они находились во время ливня. Остальные 12 человек погибли от удара молний. Кроме того, еще несколько человек получили травмы и госпитализированы.
Всего за последние пять дней в штате 39 человек погибли от удара молний.
Сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь, удары молний для этого сезона - характерное явление. Однако метеорологи связывают учащение ударов молний с повышением температуры.
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