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Внешняя политика 24.09.2022 21:16

Стокгольм готов поддержать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила о готовности Стокгольма поддержать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации на Южном Кавказе после недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

Швеция готова оказать поддержку посредническим усилиям, заявила на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке Линде, слова которой приводятся в сообщении МИД Азербайджана.

Глава шведского внешнеполитического ведомства довела до сведения собеседника обеспокоенность возникшей в регионе напряженностью и отметила важность продолжения процесса нормализации отношений Баку и Еревана.

В свою очередь Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, последних провокациях Армении и минной угрозе в Азербайджане, говорится в сообщении МИД.

Ранее глава азербайджанского внешнеполитического ведомства рассказал в твиттере о встрече с Линде.

«Проинформировал (Линде - ИФ-Аз) о недавней эскалации Арменией (напряженности на границе с Азербайджаном в сентябре- ИФ-Аз) и подтвердил приверженность Азербайджана мирному пути», - написал он.

Байрамов добавил, что стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества.

Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЦИЯ, ВСТРЕЧА, МИД


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