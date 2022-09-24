Главы МИД Азербайджана и Сингапура обсудили создание МПК

Министры иностранных дел Азербайджана и Сингапура Джейхун Байрамов и Вивиан Балакришнан обсудили на встрече в Нью-Йорке вопрос создания азербайджано-сингапурской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, сообщили в субботу в МИД Азербайджана.
«В ходе встречи также были обсуждены вопрос создания азербайджано-сингапурской комиссии по экономическому сотрудничеству, перспективы сотрудничества в сфере образования, осуществления обменов в сфере культуры, а также двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Балакришнан обратил внимание на заинтересованность Сингапура в развитии сотрудничества с Азербайджаном, отметив, что изучаются возможности для развития взаимовыгодных деловых связей между двумя странами.
Байрамов в свою очередь заявил, что Баку и Сингапур обладают большим потенциалом для расширения двустороннего сотрудничества по ряду направлений, включая политическую, экономическую, торговую и высокотехнологичную сферы.
В рамках визита в США Байрамов провел также встречи с министрами иностранных дел Словении и Андорры Таней Файон и Марией Убах Фонт.
На встрече с Файон Байрамов отметил необходимость изучения возможностей для развития азербайджано-словенских связей в различных сферах.
В свою очередь глава МИД Словении заявила о заинтересованности в расширении двусторонних связей в экономической и энергетической сферах. Обратив внимание на сотрудничество Словении с Азербайджаном в сфере разминирования, она подчеркнула важность его расширения.
Файон выразила обеспокоенность возникшей в регионе Южного Кавказа напряженностью и отметила необходимость решения проблем в политико-дипломатической плоскости.
В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения двустороннего политического диалога Баку и Любляны, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
На встрече с Марией Убах Фонт Байрамов отметил успешное развитие дипломатических отношений Азербайджан с Андоррой, заявив о заинтересованности в сотрудничестве с этой страной во многих сферах, в том числе туризма и образования.
В свою очередь глава МИД Андорры выразила удовлетворение уровнем двусторонних отношений и отметила заинтересованность компаний этой страны в сотрудничестве с Азербайджаном.
В ходе встреч, прошедших на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Байрамов проинформировал коллег о недавних провокациях армянской стороны, сообщили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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