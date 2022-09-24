ЕЭК продлила до 31 марта 2023г нулевые пошлины на ввоз отдельных категорий критического импорта в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поддержал продление до конца марта 2023 года действия нулевых ставок пошлин и тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров критического импорта, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.
Решение затронет около четверти того списка, в отношении которого вводилось обнуление ввозных пошлин весной этого года, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.
В частности, продление коснется сырья: фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств для обработки текстиля и кожи, отдельных разновидностей клеев и крахмалов, пластмасс, резины и изделий из них, отдельных изделий из целлюлозы, сырья из шерсти, хлопка и льна, химических нитей, пряжи и волокон. Также в перечень войдет ряд готовых изделий, таких как лекарственные средства, медицинское оборудование, реагенты для лабораторных исследований.
Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.
По ряду товарных позиций, находящихся в компетенции коллегии ЕЭК, решение по поручению совета комиссии будет принято в ближайшее время, говорится в сообщении
"Несмотря на положительный эффект, который оказали меры таможенно-тарифного регулирования, принятые весной, остались отдельные чувствительные позиции, по которым обнуление пошлин или тарифные льготы продляются на полгода. Речь идет примерно о четверти товаров первоначального списка", - прокомментировал Слепнев.
С предложением о продлении до 31 марта 2023 года действия обнуленных ставок на импорт некоторых видов продукции на территорию ЕЭАС выступала, в частности, Российская Федерация.
В марте-апреле 2022 года ЕЭК на фоне санкций временно обнулила ввозные пошлины на широкий спектр товаров в рамках мер, "направленных на повышение устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономического союза". Действие нулевых ставок должно истечь 30 сентября.
Главы МИД Азербайджана и Сингапура обсудили создание МПК
Стокгольм готов поддержать посреднические усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе
Гасанов и Акар обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы военного сотрудничества
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Алиев распорядился создать комиссию по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично