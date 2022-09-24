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СНГ 24.09.2022 23:10

ЕЭК продлила до 31 марта 2023г нулевые пошлины на ввоз отдельных категорий критического импорта в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поддержал продление до конца марта 2023 года действия нулевых ставок пошлин и тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров критического импорта, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Решение затронет около четверти того списка, в отношении которого вводилось обнуление ввозных пошлин весной этого года, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

В частности, продление коснется сырья: фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств для обработки текстиля и кожи, отдельных разновидностей клеев и крахмалов, пластмасс, резины и изделий из них, отдельных изделий из целлюлозы, сырья из шерсти, хлопка и льна, химических нитей, пряжи и волокон. Также в перечень войдет ряд готовых изделий, таких как лекарственные средства, медицинское оборудование, реагенты для лабораторных исследований.

Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

По ряду товарных позиций, находящихся в компетенции коллегии ЕЭК, решение по поручению совета комиссии будет принято в ближайшее время, говорится в сообщении

"Несмотря на положительный эффект, который оказали меры таможенно-тарифного регулирования, принятые весной, остались отдельные чувствительные позиции, по которым обнуление пошлин или тарифные льготы продляются на полгода. Речь идет примерно о четверти товаров первоначального списка", - прокомментировал Слепнев.

С предложением о продлении до 31 марта 2023 года действия обнуленных ставок на импорт некоторых видов продукции на территорию ЕЭАС выступала, в частности, Российская Федерация.

В марте-апреле 2022 года ЕЭК на фоне санкций временно обнулила ввозные пошлины на широкий спектр товаров в рамках мер, "направленных на повышение устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономического союза". Действие нулевых ставок должно истечь 30 сентября.

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Тэги: ЕАЭС, ЕЭК, ПОШЛИНА

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