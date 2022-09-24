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Дальнее зарубежье 24.09.2022 23:59

Около 500 тыс. канадцев остались без электричества из-за шторма «Фиона»

Около 500 тыс. жителей атлантических провинций Канады остались без электроэнергии из-за удара тропического шторма "Фиона", сообщает в субботу агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что масштаб урона, который нанес шторм, стал очевиден ранним утром в субботу. Шторм обрушился на Новую Шотландию и принес с собой мощные ливни, сильный ветер. Многие дома повреждены, у них сорваны крыши, выбиты окна, есть повреждения от повалившихся деревьев. Обломки деревьев перекрыли автодороги.

Власти Новой Шотландии разослали предупреждение жителям провинции с призывом запастись продовольствием на ближайшие 72 часа, зарядить электронные устройства впрок, избегать прогулок. О возможности сильного наводнения предупредили жителей Острова Принца Эдуарда.

Метеорологи предупреждают, несмотря на то, что мощность шторма падает, ливни и ураганный ветер пока не закончится. Они считают, что это один из самых сильных штормов, обрушившихся когда-либо на страну.

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Тэги: КАНАДА, ШТОРМ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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