Россия выступает за расширение СБ ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки - Лавров

Россия выступает за расширение Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, Индия и Бразилия могли бы стать постоянными членами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видим перспективы демократизации работы Совета безопасности исключительно за счет расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Особо отмечаем Индию и Бразилию - и хочу это подчеркнуть - как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете - при обязательном одновременном повышении профиля Африки", - заявил он, выступая в субботу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, "не могут не беспокоить усилия отдельных стран, подрывающие прерогативы Совета Безопасности". "Безусловно, и Совет, и в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям", - подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД убежден, что "сегодня как никогда важно, чтобы все государства-члены недвусмысленно, без оговорок подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН в качестве первого необходимого шага на пути к восстановлению коллективной ответственности за судьбы человечества".