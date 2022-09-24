Россия выступает за расширение СБ ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки - Лавров

Россия выступает за расширение Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, Индия и Бразилия могли бы стать постоянными членами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Видим перспективы демократизации работы Совета безопасности исключительно за счет расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Особо отмечаем Индию и Бразилию - и хочу это подчеркнуть - как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете - при обязательном одновременном повышении профиля Африки", - заявил он, выступая в субботу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам министра, "не могут не беспокоить усилия отдельных стран, подрывающие прерогативы Совета Безопасности". "Безусловно, и Совет, и в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям", - подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД убежден, что "сегодня как никогда важно, чтобы все государства-члены недвусмысленно, без оговорок подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН в качестве первого необходимого шага на пути к восстановлению коллективной ответственности за судьбы человечества".
Выступление Пашиняна на ГА ООН свидетельствует о том, что Ереван намерен продолжать конфронтацию с Азербайджаном - Байрамов
Баку ждет от Еревана конструктивизма в мирных переговорах - глава МИД Азербайджана
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
В Беларуси на полгода вводится запрет на экспорт зерновых
Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки
В Азербайджане почти на треть снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Алиев распорядился создать комиссию по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично