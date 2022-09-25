Баку ждет от Еревана конструктивизма в мирных переговорах - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку стремится к нормализации отношений с Ереваном для мира в регионе, однако Армения занимается имитацией переговоров, прибегая к провокациям.

«Несмотря на возросшую динамику контактов, в том числе прямого диалога между Арменией и Азербайджаном за последние месяцы, Армения, похоже, придерживается прежней практики имитации переговоров и вместо добросовестного выполнения своих обязательств, часто прибегает к провокациям и диверсиям для эскалации напряженности и подрыва процесса нормализации отношений с Азербайджаном», - заявил Байрамов, выступая в субботу на 77-ой Генассамблее ООН.

Он отметил, что Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, и «продолжает различные военные действия на территории Азербайджана, включая установку противопехотных мин». «Недавно в Лачинском районе Азербайджана было обнаружено большое количество противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году», - подчеркнул глава МИД.

По его словам, последняя провокации, совершенная Арменией на границе с Азербайджаном 12-14 сентября носила широкомасштабный характер и 80 азербайджанских военных погибли, 282 военнослужащих и двое гражданских, получили ранения при ее пресечении. Кроме этого, в результате этой провокации Армении был нанесен значительный ущерб военной инфраструктуре Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что в такой ситуации Азербайджан принял адекватные меры для нейтрализации угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, обеспечения безопасности гражданских лиц, задействованных в восстановительных работах в этом районе. «Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали предельную выдержку и профессионализм, ограничившись обстрелом высокоточным оружием исключительно огневых точек Армении для подавления ее атак на позиции Азербайджана», - добавил глава ведомства.

«Вопреки безрассудным действиям Армении, Азербайджан проявил максимальную сдержанность, предпринял ряд шагов, в том числе, посредством контактов с соответствующими международными партнерами, и продемонстрировал добросовестность и искреннюю волю к восстановлению режима прекращения огня. В конечном итоге прекращение огня было восстановлено с 20:00 14 сентября по прямым каналам связи между Арменией и Азербайджаном и поддерживается в настоящее время, что подтверждается обеими сторонами», - заявил он.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан не заинтересован и не может быть заинтересован в напряженности. «На самом деле, последние боевые действия вспыхнули в непосредственной близости от районов, где осуществляются масштабные постконфликтные инвестиции, реализуются проекты восстановления и реконструкции. Кроме того, последняя эскалация напряженности очень хорошо вписывается в картину, которую мы наблюдали в течение последних 30 лет в Армении: каждый раз на решающем этапе для достижения прорыва (в переговорах - ИФ) Армения прибегала к подобным серьезным провокациям, чтобы уйти от ответственности за принятие необходимых решений», - заявил глава МИД Азербайджана.

«Азербайджанская сторона, в свою очередь, привержена своим обязательствам. Мы надеемся, что Армения, наконец, проявит конструктивность и присоединится к переговорам», - добавил Байрамов.

Р.Керимов, А.Азизов