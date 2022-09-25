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Внешняя политика 25.09.2022 00:20

Выступление Пашиняна на ГА ООН свидетельствует о том, что Ереван намерен продолжать конфронтацию с Азербайджаном - Байрамов

Азербайджан и далее будет пресекать любые угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

«Два дня назад мы слушали (на Генассамблеи ООН - ИФ) выступление премьер-министра Армении. К сожалению, оно стало еще одним доказательством того, что армянская сторона намерена продолжать конфронтацию вместо нормализации (отношений с Азербайджаном - ИФ). Мы же считаем, что наш регион видел достаточно конфликтов, разрушений и страданий. Двум народам пора полностью заняться постконфликтной нормализацией, чтобы мы могли, наконец, перевернуть трагическую страницу нашей истории и начать строить лучшее будущее для наших детей. Азербайджанская сторона привержена своим обязательствам», - сказал Байрамов, выступая на Генассамблее ООН.

Он выразил надежду, чтобы нынешнее руководство Армении «не пошло по пути своих предшественников, намеренно в очередной раз закрывая окно возможностей для мира и безопасности в регионе».

При этом он подчеркнул, что «Азербайджан решительно настроен на дальнейшее отражение любых угроз своему суверенитету и территориальной целостности, безопасности своих граждан и призывает Армению воздержаться от дальнейшего обострения ситуации».

Байрамов добавил, что на основе договоренности, достигнутой на состоявшейся 31 августа 2022 года в Брюсселе четвертой встрече лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве главы Евросовета, Баку подтвердил свою готовность приступить к практической работе над мирным договором с Ереваном без каких-либо проволочек. «Сразу после встречи мы предложили Армении конкретную дату и место проведения таких переговоров», - отметил он.

Министр подчеркнул приверженность Баку к миру и стабильности в регионе. «Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию. Установление добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к построению безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа посредством полноценной региональной нормализации», - заявил Байрамов.

Министр обратил внимание на то, что наряду с проведением широкомасштабных работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре, Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах собственных государственных границ.

«Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности начать переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и с этой целью создал свою национальную делегацию. Кроме этого, Азербайджан предпринял усилия для начала процесса делимитации и демаркации государственных границ между Арменией и Азербайджаном, разблокирования транспортных и коммуникационных путей, включая создание Зангезурского коридора, являющегося частью международной транспортной сети», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов, А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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