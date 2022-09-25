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Северная Корея осуществила очередной ракетный пуск

Северная Корея в воскресенье осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

ОКНШ определил, что был осуществлен пуск баллистической ракеты малой дальности из провинции Северный Пхеньян.

По его данным, ракета преодолела расстояние около 600 км, максимальная высота полета составила примерно 60 км, скорость - около 5 Махов.

Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов "проводят подробный анализ для выяснения других деталей", сообщили в ОКНШ.

"Ренхап" пишет, что вскоре после пуска председатель южнокорейского ОКНШ Ким Сын Гюм и командующий воинским контингентом США в Южной Корее Пол Лакамера обсудили вопросы координации в области безопасности и подтвердили, что они "еще больше укрепят совместную оборонительную позицию против любых северокорейских угроз и провокаций".

"Ренхап" обращает внимание, что пуск совпал с прибытием в южнокорейский порт Пусан ударной авианосной группировки США во главе с авианосцем Ronald Reagan.

Ранее сообщалось, что группировка прибыла в Пусан для участия в первых за пять лет совместных американо-южнокорейских военно-морских учениях.

В состав группировки помимо авианосца входят ракетные крейсер Chancellorsville и эсминец Barry. В учениях планируется также участие американской атомной подлодки Annapolis.

"Прибытие авианосца призвано продемонстрировать надежность союза Южной Кореи и США и готовность сдержать ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи", - завил "Ренхап" источник из числа официальных лиц на условиях анонимности.

Учения пройдут у восточного побережья Южной Кореи в конце текущего месяца.

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Тэги: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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