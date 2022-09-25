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Дальнее зарубежье 25.09.2022 10:30

Военный бюджет Великобритании планируется увеличить к 2030 году до 100 млрд фунтов

К 2030 году годовой военный бюджет Великобритании должен вырасти до 100 млрд фунтов стерлингов ($108 млрд), сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.

"По текущему прогнозу, мы говорим об оборонном бюджете примерно в 100 млрд фунтов стерлингов в 2029-30 годах. В настоящее время у нас 48 млрд фунтов. Вот в чем разница. За восемь лет это - огромная сумма", - сказал он изданию The Telegraph.

По его словам, планируется значительно увеличить расходы на разведку и наблюдение. По мере наращивания военного бюджета будет расти и численность британских вооруженных сил.

Уоллес напомнил, что британский премьер Лиз Трасс в ходе предвыборной кампании обещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

"Это один из ее четких приоритетов как премьер-министра", - сказал он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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