Военный бюджет Великобритании планируется увеличить к 2030 году до 100 млрд фунтов

К 2030 году годовой военный бюджет Великобритании должен вырасти до 100 млрд фунтов стерлингов ($108 млрд), сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.
"По текущему прогнозу, мы говорим об оборонном бюджете примерно в 100 млрд фунтов стерлингов в 2029-30 годах. В настоящее время у нас 48 млрд фунтов. Вот в чем разница. За восемь лет это - огромная сумма", - сказал он изданию The Telegraph.
По его словам, планируется значительно увеличить расходы на разведку и наблюдение. По мере наращивания военного бюджета будет расти и численность британских вооруженных сил.
Уоллес напомнил, что британский премьер Лиз Трасс в ходе предвыборной кампании обещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
"Это один из ее четких приоритетов как премьер-министра", - сказал он.
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