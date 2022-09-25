Баку и Ереван должны как можно скорее подписать всеобъемлющее мирное соглашение, предложенное Азербайджаном - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Баку и Ереван должны как можно скорее подписать всеобъемлющий мирный договор, предложенный Азербайджаном. «Для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе всеобъемлющее мирное соглашение, предложенное Азербайджаном, должно быть подписано Арменией и Азербайджаном как можно скорее», - приводит «Анадолу» его слова. «Мы поддерживаем этот процесс», - добавил Чавушоглу. Р.Керимов

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