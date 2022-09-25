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СНГ 25.09.2022 14:30

Комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщил журналистам председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

"На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе", - сказал Ташиев.

Он отметил, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и его последствиях.

"Надеюсь, что все пункты протокола будут исполняться, и на кыргызские и таджикские земли придут мир и согласие", - сказал Ташиев.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА


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