Комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщил журналистам председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

"На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе", - сказал Ташиев.

Он отметил, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и его последствиях.

"Надеюсь, что все пункты протокола будут исполняться, и на кыргызские и таджикские земли придут мир и согласие", - сказал Ташиев.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.