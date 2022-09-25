Комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе, сообщил журналистам председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
"На КПП "Кызыл-Бель" Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе", - сказал Ташиев.
Он отметил, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и его последствиях.
"Надеюсь, что все пункты протокола будут исполняться, и на кыргызские и таджикские земли придут мир и согласие", - сказал Ташиев.
Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.
В настоящее время Кыргызстан и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.
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