В России за сутки COVID-19 заболели 46,7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 46,7 тыс. случаев, скончались 95 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 46 758 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 936 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 51 тыс. 269 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 4 тыс. 511. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших.
Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 95 человек, накануне сообщалось о 111 умерших.
"Выздоровели за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 млн 792 тыс. 921 случай заражения коронавирусной инфекцией, 386 тыс. 757 умерших и 19 млн 756 тыс. 507 выздоровевших.
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