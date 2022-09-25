Премьер Израиля счел, что вести переговоры с Ираном нужно с позиции силы

Переговоры с Тегераном следует вести, одновременно демонстрируя военный потенциал, который в случае необходимости можно применить против Ирана, заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Яир Лапид.
"В 2015 году, когда президент США Барак Обама надавил на Иран с целью добиться соглашения по иранской ядерной программе, он обнародовал данные о противобункерных бомбах, разработанных США. Иранцы всегда сдают назад перед мощью великой державы", - приводит слова премьера The Jerusalem Post.
Он подчеркнул, что добиться соглашения с Ираном, лучшего чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), возможно, если на повестке дня будет стоять "правдоподобное военное решение".
"Я хочу сказать простую вещь: у Израиля есть возможности, которых иногда опасаются даже США. Израиль не зачинщик войны. Мы не хотим войны. В конце концов, у нас нет каких-либо исторических конфликтов с Ираном. Но должно быть ясно, что Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой", - отметил Лапид.
Он напомнил, что ранее Израиль решил оказать влияние на США и страны Европы, предоставляя им факты и разведданные по проблеме Ирана, причем к этой кампании власти договорились в значительной степени привлечь израильскую разведку "Моссад".
Лапид также заявил, что "Израиль не заинтересован в операциях в Сирии, однако не может позволить Ирану использовать эту страну для наращивания военного потенциала или транспортировки вооружений ливанскому движению "Хезболла". Премьер выступил с утверждением, что президент Сирии Башар Асад "осознает опасность со стороны Ирана для стабильности своего режима и работает над выводом лояльных Тегерану сил из Сирии".
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли США из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Ранее в сентябре первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона.
В минувшую среду президент Ирана Ибрагим Раиси заявлял, что Тегеран серьезно относится к возможности возобновить действие ядерного соглашения, однако сомневается в том, что в этом вопросе может доверять США.
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