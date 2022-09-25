Токио может потратить на оборону более $275 млрд в следующие пять лет

Правительство Японии рассматривает возможность резко увеличить оборонные расходы и направить на нужды обороны $279 млрд в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей.
При этом за предыдущий пятилетний период Токио выделил на оборону примерно $191 млрд.
Новые планы отражают стремление Токио "фундаментальным образом укрепить" оборонный потенциал страны в свете усиления военной мощи КНР и развития КНДР ракетной и ядерной программ, отмечает "Киодо".
Правящая Либерально-демократическая партия Японии пытается добиться увеличения оборонных расходов с 1% от ВВП - около $35 млрд - до 2%, до стандартов НАТО. Если план нарастить оборонные расходы до $279 млрд в следующие пять лет одобрят, то Япония в год сможет тратить на оборону порядка $69 млрд, то есть почти 2% от ВВП, поясняет "Киодо".
Ранее в этом году Минобороны Японии запросило на свои нужды беспрецедентную для страны сумму в $38,9 млрд из бюджета 2023 финансового года. Однако окончательная сумма оборонных расходов на год может оказаться еще выше - до $45,3 млрд.
Дополнительные средства направят на ракеты дальнего радиуса действия, предназначенные для контрударов по возможному противнику, на беспилотники и другие беспилотные технологии, на строительство новых эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Также планируется тратить финансы на модернизацию ракет, склады боеприпасов и производство.
Однако, напоминает агентство, финансовая ситуация в Японии - худшая среди развитых стран, а размер долга более чем в два раза превосходит размер японской экономики. Министерство финансов планирует, в частности, поднять ряд налогов. Но этой мере в Японии противятся многие, поэтому, возможно, властям не удастся потратить на оборону $279 млрд в течение следующих пяти лет, заявил "Киодо" ряд его источников.
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