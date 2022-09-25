Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.09 $/bbl +/- WTI 78.74 -4.75 Brent 86.15 -4.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.09.2022 16:30

Токио может потратить на оборону более $275 млрд в следующие пять лет

Правительство Японии рассматривает возможность резко увеличить оборонные расходы и направить на нужды обороны $279 млрд в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей.

При этом за предыдущий пятилетний период Токио выделил на оборону примерно $191 млрд.

Новые планы отражают стремление Токио "фундаментальным образом укрепить" оборонный потенциал страны в свете усиления военной мощи КНР и развития КНДР ракетной и ядерной программ, отмечает "Киодо".

Правящая Либерально-демократическая партия Японии пытается добиться увеличения оборонных расходов с 1% от ВВП - около $35 млрд - до 2%, до стандартов НАТО. Если план нарастить оборонные расходы до $279 млрд в следующие пять лет одобрят, то Япония в год сможет тратить на оборону порядка $69 млрд, то есть почти 2% от ВВП, поясняет "Киодо".

Ранее в этом году Минобороны Японии запросило на свои нужды беспрецедентную для страны сумму в $38,9 млрд из бюджета 2023 финансового года. Однако окончательная сумма оборонных расходов на год может оказаться еще выше - до $45,3 млрд.

Дополнительные средства направят на ракеты дальнего радиуса действия, предназначенные для контрударов по возможному противнику, на беспилотники и другие беспилотные технологии, на строительство новых эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Также планируется тратить финансы на модернизацию ракет, склады боеприпасов и производство.

Однако, напоминает агентство, финансовая ситуация в Японии - худшая среди развитых стран, а размер долга более чем в два раза превосходит размер японской экономики. Министерство финансов планирует, в частности, поднять ряд налогов. Но этой мере в Японии противятся многие, поэтому, возможно, властям не удастся потратить на оборону $279 млрд в течение следующих пяти лет, заявил "Киодо" ряд его источников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОБОРОНА


Похожие новости


Япония в следующие пять лет кардинально усилит свой военный потенциал - премьер Япония намерена пересмотреть стратегию нацбезопасности - премьер Правительство Японии одобрил рекордный военный бюджет - более $48 млрд В Японии сменился состав правительства, назначен новый министр обороны В Японии одобрен рекордно высокий оборонный бюджет - СМИ Абэ пообещал укрепить оборону Японии на фоне ситуации вокруг КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az