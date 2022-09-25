В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 8%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 161 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 823, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 149 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 8%.

За минувшие сутки летальные исходы из-за новой коронавирусной инфекции выявлены не были (накануне умер один больной COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 903 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 809 тыс. 597 человек (+ 177 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 323 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 484 теста на коронавирус против 2 тыс. 938 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 236 тыс. 764 теста на COVID-19.

Р.Керимов