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Дальнее зарубежье 25.09.2022 18:30

Греция разместила бронетехнику на островах с демилитаризованном статусом в Эгейском море - СМИ

Греческие военные доставили бронетехнику на демилитаризованные острова Греции в Эгейском море, что является нарушением международного права, сообщает в воскресенье "Сабах" со ссылкой на источники в турецких службах безопасности.

По данным источников, турецкие беспилотники, которые вели разведку над Эгейским морем, ранее обнаружили два греческих транспортных судна, направлявшихся к островам Лесбос и Самос. В результате Греция доставила на Лесбос 23 единицы бронетехники, а на Самос - 18, причем всю эту технику ранее передали Афинам США.

Источники отметили, что такая переброска техники означает нарушение статуса островов и международного права и является свидетельством того, что Греция продолжает размещать вооружения на островах близких к турецкой границе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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