Греция разместила бронетехнику на островах с демилитаризованном статусом в Эгейском море - СМИ

Греческие военные доставили бронетехнику на демилитаризованные острова Греции в Эгейском море, что является нарушением международного права, сообщает в воскресенье "Сабах" со ссылкой на источники в турецких службах безопасности.

По данным источников, турецкие беспилотники, которые вели разведку над Эгейским морем, ранее обнаружили два греческих транспортных судна, направлявшихся к островам Лесбос и Самос. В результате Греция доставила на Лесбос 23 единицы бронетехники, а на Самос - 18, причем всю эту технику ранее передали Афинам США.

Источники отметили, что такая переброска техники означает нарушение статуса островов и международного права и является свидетельством того, что Греция продолжает размещать вооружения на островах близких к турецкой границе.