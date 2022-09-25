Греция разместила бронетехнику на островах с демилитаризованном статусом в Эгейском море - СМИ

Греческие военные доставили бронетехнику на демилитаризованные острова Греции в Эгейском море, что является нарушением международного права, сообщает в воскресенье "Сабах" со ссылкой на источники в турецких службах безопасности.
По данным источников, турецкие беспилотники, которые вели разведку над Эгейским морем, ранее обнаружили два греческих транспортных судна, направлявшихся к островам Лесбос и Самос. В результате Греция доставила на Лесбос 23 единицы бронетехники, а на Самос - 18, причем всю эту технику ранее передали Афинам США.
Источники отметили, что такая переброска техники означает нарушение статуса островов и международного права и является свидетельством того, что Греция продолжает размещать вооружения на островах близких к турецкой границе.
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