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СНГ 25.09.2022 19:30

Восемь погранпостов на кыргызско-таджикской границе будут ликвидированы по соглашению сторон

Кыргызстан и Таджикистан договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на кыргызско-таджикской границе, сообщил глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев журналистам в воскресенье.

"Принято решение убрать в некоторых приграничных зонах погранзаставы и посты, в местах дислокации которых возникали конфликты", - сказал Ташиев.

По его словам, погранзаставы будут законсервированы как со стороны Кыргызстана, так и со стороны Таджикистана.

"Мы убираем погранзаставу "Тамдык", таджикская сторона - "Бедак". Наша погранзастава "Булак-Башы" тоже будет убрана, с таджикской стороны - погранзастава "Кех". Мы убираем погранзаставу "Катта-Туз", они - "Карачикхум". Убираем погранзаставу "Дача", они убирают пост "Шаршен". Теперь там не будет ни военных, ни гражданских", - отметил Ташиев.

Кроме того, по итогам переговоров стороны договорились ускорить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границ.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

Председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил 25 сентября, что комитеты нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА


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