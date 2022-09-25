В Азербайджане опровергли информацию об открытии огня в районе границы с Арменией и ранении военнослужащих

В министерстве обороны Азербайджана в воскресенье опровергли появившуюся в армянском сегменте социальных сетей информацию об открытии огня подразделениями азербайджанской армии в районе границы с Арменией и ранении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
«Распространенная в армянских социальных сетях информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии в целях провокации в направлении Басаркечарского района (в районе границы с Арменией - ИФ-Аз) и ранении наших военнослужащих, которые несли боевое дежурство, после того, как армянские военные открыли ответный огонь, не соответствует действительности и полностью ложная», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что это «очередная информационная провокация противоположной стороны».
«Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - заявили в министерстве, отметив, что «раненых среди личного состава нет».
Р.Керимов
ФРГ и ОАЭ подписали контракт о поставках СПГ в Германию
Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета-2023 и представит его президенту
Кипчоге обновил собственный рекорд в марафоне
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 8%
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов и радаров в РФ, оказание IT-услуг
Восемь погранпостов на кыргызско-таджикской границе будут ликвидированы по соглашению сторон
Греция разместила бронетехнику на островах с демилитаризованном статусом в Эгейском море - СМИ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
Держатели карты Birbank Visa смогут выиграть билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2022
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично