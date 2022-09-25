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Оборона 25.09.2022 18:57

В Азербайджане опровергли информацию об открытии огня в районе границы с Арменией и ранении военнослужащих

В министерстве обороны Азербайджана в воскресенье опровергли появившуюся в армянском сегменте социальных сетей информацию об открытии огня подразделениями азербайджанской армии в районе границы с Арменией и ранении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

«Распространенная в армянских социальных сетях информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии в целях провокации в направлении Басаркечарского района (в районе границы с Арменией - ИФ-Аз) и ранении наших военнослужащих, которые несли боевое дежурство, после того, как армянские военные открыли ответный огонь, не соответствует действительности и полностью ложная», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что это «очередная информационная провокация противоположной стороны».

«Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - заявили в министерстве, отметив, что «раненых среди личного состава нет».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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