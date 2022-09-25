Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.09 $/bbl +/- WTI 78.74 -4.75 Brent 86.15 -4.31

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 25.09.2022 21:00

Кипчоге обновил собственный рекорд в марафоне

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге выиграл марафонский забег в Берлине с результатом часа 1 минуту и 9 секунд. Это новое высшее достижение.

Предыдущий рекорд также принадлежал Кипчоге: он установил его в 2018 году — 2:01.39.

Второй результату еще одного кенийца Марка Корира. Третий - у представителя Эфиопии Деме Таду Абате.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СПОРТ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, МАРАФОН, РЕКОРД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az