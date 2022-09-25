Кипчоге обновил собственный рекорд в марафоне

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге выиграл марафонский забег в Берлине с результатом часа 1 минуту и 9 секунд. Это новое высшее достижение. Предыдущий рекорд также принадлежал Кипчоге: он установил его в 2018 году — 2:01.39. Второй результату еще одного кенийца Марка Корира. Третий - у представителя Эфиопии Деме Таду Абате.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».