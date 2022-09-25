Азербайджан на мажорной ноте завершил выступление в Лиге наций

Сборная Азербайджана по футболу в воскресенье разгромила в Баку команду Казахстана (3-0) в шестом и последнем туре группового этапа Лиги наций сезона-2022/23.

На 66-й минуте защитник гостей Александр Марочкин забил мяч в свои ворота. На 74-й минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник Филип Озобич, а уже в добавленное время полузащитник сборной Азербайджана Анатолий Нуриев довел счет до разгромного.

Гости доигрывали матч вдесятером после того, как в первом тайме был удален с поля защитник команды Казахстана Нуралы Алип, получивший второй «горчичник».

По итогам группового этапа Азербайджан остался в Лиге C, с 10 очками заняв второе место в квартете 3. Команда одержала три победы, дважды потерпела поражение и единожды сыграла вничью.

Путевку в Лигу B получил Казахстан (первое место, 13 очков), Словакия расположилась на третьей (7 очков), Беларусь (3 очка) - на четвертой и последней ступени.

Р.Керимов