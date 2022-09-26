Стартовали совместные учения ВМС Южной Кореи и США

В понедельник Южная Корея и Соединенные Штаты начали свои первые за пять лет четырехдневные совместные военно-морские учения в районе Корейского полуострова, сообщило агентство "Ренхап".

В учениях принимает участие американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Ronald Reagan. В ее состав входят также ракетные крейсер Chancellorsville и эсминец Barry. В учениях планируется также участие американской атомной подлодки Annapolis.

В ходе учений будут отрабатываться противокорабельные и противолодочные операции, тактические маневры и другие действия.

"Ренхап" обращает внимание, что учения начались в тот момент, когда Сеул и Вашингтон активизируют сотрудничество в области безопасности "на фоне продолжающихся спекуляций о том, что Пхеньян может предпринять провокационные действия, такие, как ядерное испытание или запуск баллистической ракеты с подводной лодки".