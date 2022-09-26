Секретарь Совбеза Армении Григорян отправился в Вашингтон

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправился в понедельник в столицу США, сообщает пресс-служба Совбеза.
"Секретарь Совета безопасности Армен Григорян с 26 сентября будет находиться в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Григорян до этого находился в Нью-Йорке, где сопровождал премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Власти Азербайджана направят свыше 1,4 млн манатов на организацию I Национального градостроительного форума
В Азербайджане опровергли информацию об открытии огня в районе границы с Арменией и ранении военнослужащих
BNA направит свыше 2,3 млн манатов на обновление остановочных павильонов
Mazda вслед за Toyota может прекратить производство автомобилей в РФ
Баку и Минск обсудили перспективы сотрудничества в сфере связи и ИКТ
Accor в ближайшие годы представит в Азербайджане новые отельные бренды – глава Accor New East Europe
Число случаев COVID-19 в мире превысило 615 млн - университет Хопкинса
Азербайджан на мажорной ноте завершил выступление в Лиге наций
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Владельцы карты Birbank Cashback зарабатывают 50 манатов в месяц на бонусах
Bakcell распространила дополнительную информацию в связи с перебоями в работе сети
“Nar” продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично