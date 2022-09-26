Секретарь Совбеза Армении Григорян отправился в Вашингтон

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправился в понедельник в столицу США, сообщает пресс-служба Совбеза. "Секретарь Совета безопасности Армен Григорян с 26 сентября будет находиться в Вашингтоне", - говорится в сообщении. Григорян до этого находился в Нью-Йорке, где сопровождал премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».