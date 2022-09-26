Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.09 $/bbl +/- WTI 78.74 -4.75 Brent 86.15 -4.31

Погода в Баку

  ночь день

Регион 26.09.2022 09:11

Секретарь Совбеза Армении Григорян отправился в Вашингтон

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправился в понедельник в столицу США, сообщает пресс-служба Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности Армен Григорян с 26 сентября будет находиться в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Григорян до этого находился в Нью-Йорке, где сопровождал премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, США, ВИЗИТ


Похожие новости


Байрамов, Мирзоян и Блинкен проведут сегодня встречу в Нью-Йорке Американский аналитик: Визит Пелоси в Армению – это шаг назад в мирном процессе между Ереваном и Баку Алиев обсудил с Блинкеном процессы на Южном Кавказе Блинкен призвал Алиева возобновить переговоры с Арменией Гафарова: заявление Пелоси в Армении - яркое проявление двойных стандартов В Баку расценили заявления Пелоси как серьезный удар по процессу нормализации отношений Азербайджана и Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az