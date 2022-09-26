Число случаев COVID-19 в мире превысило 615 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 615 млн 90 тыс. 698, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 536 тыс. 963 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 96 млн 70 тыс. 980 и 1 млн 56 тыс. 416.
Индия - 44 млн 572 тыс. 243 и 528 тыс. 530.
Франция - 35 млн 304 тыс. 648 и 155 тыс. 927.
Бразилия - 34 млн 624 тыс. 427 и 685 тыс. 750.
Германия - 32 млн 952 тыс. 50 и 149 тыс. 458.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 839.1. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 229 человек, Индии -375, Бразилии - 3 тыс. 176, Франции - 2 тыс. 361, Германии - 1 тыс. 771.
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