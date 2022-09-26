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Внешняя политика 26.09.2022 09:30

Володин совершит визит в Баку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

В ходе визита запланирована встреча с руководством Милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, СПИКЕР, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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