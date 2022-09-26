Володин совершит визит в Баку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. В ходе визита запланирована встреча с руководством Милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

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