Нефть продолжает дешеветь после падения до январских минимумов

Цены на нефть продолжают снижаться утром в понедельник после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 в понедельник составляет $85,60 за баррель, что на $0,55 (0,64%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $4,31 (4,8%), до $86,15 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,28 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов рухнула на $4,75 (5,7%), до $78,74 за баррель.
За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.
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