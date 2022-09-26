Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 сентября ЦБА установил на уровне 1.6368 маната/1EUR (23 сентября - 1.6703 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 сентября установил на уровне 0.0296 маната/1RUB (23 сентября - 0.0285 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 26 сентября ЦБА установил на уровне 0.0922 манат/1TRY (23 сентября - 0.0927 манат/1TRY).

Х.Насирзаде