Accor в ближайшие годы представит в Азербайджане новые отельные бренды – глава Accor New East Europe

Группа Accor планирует реализацию в Азербайджане в ближайшие годы ряда новых проектов, направленных на открытие в стране новых отельных брендов, заявил генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.
«На данный момент наше портфолио в Азербайджане включает два отеля: роскошный Fairmont Baku, расположенный в знаменитом комплексе «Пламенные башни», и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся летом 2021 года. В ближайшее время мы планируем представить в Азербайджане и другие отельные бренды, так как этот рынок является одним из ключевых для развития Группы в этом регионе», - сказал Деларофф в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Accor для деятельности в Азербайджане рассматривает различные направления. «В настоящее время мы строим планы по развитию, рассматривая морские, оздоровительные и горнолыжные курорты Азербайджана, а также новые проекты в Баку. Accor входит в тройку мировых лидеров по количеству курортных отелей, наши бренды известны во всем мире, и нам есть, что предложить гостиничному рынку Азербайджана», - отметил он.
Деларофф добавил, что группа рассчитывает на полное восстановление в 2023 году бизнеса в Азербайджане. «В пандемию мы продолжили работу над запланированными проектами и летом 2021 года открыли новый ibis Baku City, который стал одним из первых отелей сети ibis с новой дизайнерской концепцией Agora. Сейчас тенденция к улучшению набирает обороты, и мы считаем, что 2023 станет годом полного восстановления бизнеса в соответствии с анализом нашей компании, который мы провели во время кризиса COVID-19», - сказал он.
Полный текст интервью с Алексисом Делароффом будет опубликован на сайте www.interfax.az сегодня в 11:00.
А.Азизов
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