Власти Азербайджана направят свыше 1,4 млн манатов на организацию I Национального градостроительного форума

Госкомитет по градостроительству и архитектуре (ГКГА) Азербайджана направит свыше 1,4 млн манатов на организацию и проведение I Национального градостроительного форума (NUFA).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, контракт на организацию форума ГКГА подписал с ООО «Caspian Event Organisers». Стоимость договора – 1 млн 442 тыс. 477,42 манатов.

Как сообщалось, I Национальный градостроительный форум пройдет в Азербайджане 5-6 октября. При этом, основная часть форума пройдет в городе Агдам.

Его участники обсудят постконфликтную реабилитацию территорий – проблемы, которые необходимо преодолеть, и призыв к действию; постконфликтное восстановление культурно-исторического наследия; внедрение «зеленых инноваций», а также развитие «зеленой экономики».

В частности, в рамках мероприятия правительство Азербайджана планирует провести презентацию работ, проведенных в «умном селе» Агалы Зангиланского района.

Организаторами мероприятия выступают правительство Азербайджана и ООН.

Н.Аббасова