Баку и Минск обсудили перспективы сотрудничества в сфере связи и ИКТ

Посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев провел встречу сминистром связи и информатизации Беларуси Константином Шульганом, сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий.

«Стороны отметили положительные результаты белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере связи и информатизации, а также вопросы расширения конструктивного взаимодействия, в том числе в рамках взаимного участия в различных международных мероприятиях», - отмечается в информации.

Бахшалиев и Шульган наметили дальнейшие шаги, направленные на развитие сотрудничества в сфере связи и информатизации.

Х.Насирзаде