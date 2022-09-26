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Транспорт и связь 26.09.2022 10:34

Баку и Минск обсудили перспективы сотрудничества в сфере связи и ИКТ

Посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев провел встречу сминистром связи и информатизации Беларуси Константином Шульганом, сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий.

«Стороны отметили положительные результаты белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере связи и информатизации, а также вопросы расширения конструктивного взаимодействия, в том числе в рамках взаимного участия в различных международных мероприятиях», - отмечается в информации.

Бахшалиев и Шульган наметили дальнейшие шаги, направленные на развитие сотрудничества в сфере связи и информатизации.

Х.Насирзаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, СВЯЗЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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