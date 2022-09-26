GM вложит $760 млн в переоборудование завода под выпуск трансмиссий для электромобилей

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) вложит $760 млн в переоборудование предприятия в Толедо (штат Огайо) под выпуск трансмиссий для электромобилей.

Завод в Толедо, работающий с 1956 года, будет производить трансмиссии для электрических версий автомобилей Chevrolet Silverado, GMC Sierra и GMC Hummer, говорится в сообщении GM.

В настоящее время предприятие выпускает четыре вида силовых установок, которые используются в пикапах и многих других моделях автомобилей GM с двигателями внутреннего сгорания.

GM сохранит 1,5 тыс. рабочих мест на заводе после его переоборудования, но не планирует наращивать найм.

Это первое предприятие GM по выпуску двигателей или трансмиссий, которое будет переоборудовано под выпуск компонентов для электромобилей, отмечает Market Watch.