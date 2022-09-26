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Макроэкономика 26.09.2022 14:03

ОЭСР снизила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,2% с 2,8%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,8%.

Военная операция России на территории Украины будет стоить глобальной экономике $2,8 млрд потерянного ВВП до конца следующего года, говорится в сентябрьском докладе ОЭСР. Эти последствия могут оказаться еще более серьезными в том случае, если Европе придется нормировать потребление энергоресурсов в зимних условиях, отмечают в организации.

Экономика еврозоны в 2023 году вырастет всего на 0,3%, ВВП Германии снизится на 0,7%, прогнозирует ОЭСР. Июньские прогнозы предполагали увеличение ВВП еврозоны в следующем году на 1,6%, Германии - на 1,7%.

ОЭСР понизила прогноз роста ВВП США на 2023 год до 0,5% с ожидавшихся в июне 1,2%, предупредив при этом, что экономику может ждать более серьезное ослабление, если темпы инфляции не будут замедляться в соответствии с ожиданиями Федеральной резервной системы (ФРС).

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