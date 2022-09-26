Выгодный микро кредит от Yelo Bank

Выгодное предложение для тех, кто хочет расширить свой бизнес! Yelo Bank предоставляет микро кредиты для предпринимателей на выгодных условиях. Так, можно получить до 100 000 манатов с льготным периодом до 12 месяцев. Кроме того, с предпринимателей не взимается плата за такие расходы, как страхование или открытие счета, а в процессе кредитования не требуется залог или осмотр дома. Процесс подачи документов и вынесения решения проходит быстро. Максимальный срок кредита составляет 36 месяцев.
Банк также создал возможность владельцам микробизнеса переводить кредиты на карту. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно один раз обратиться в банк, получить карту и оформить кредит. В последующие разы средства микро кредита перечисляются непосредственно на карточный счет. Отметим, что данная карта выдается бесплатно.
Микро кредит от Yelo Bank поможет вам продвинуть свой бизнес вперед. Для заказа посетите любой филиал Yelo или закажите онлайн, не теряя времени: https://bit.ly/ylwtjne
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