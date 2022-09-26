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Внешняя политика 26.09.2022 13:49

Алиев отмечает позитивную динамику в отношениях Азербайджана и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает позитивную динамику в отношениях с Россией.

«Рад вас видеть. Уверен, что визит будет очень полезным и приятным. Я воспоминаю нашу предыдущую встречу. Время идет быстро. Уже прошло четыре года с тех пор как вы совершили визит в Азербайджан. Но за это время межпарламентские связи развивались успешно. И с Государственной Думой, и с Советом Федерации контакты постоянные и на уровне руководства, и на уровне депутатов. Это очень важный фактор межгосударственных отношений между нашими странами, которые также имеют очень позитивную динамику. Но и, конечно же, регулярные встречи на уровне глав государств также способствуют тому, чтобы динамизм сохранялся», - сказал Алиев в понедельник в Баку, принимая председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Президент отметил, что повестка азербайджано-российских отношений достаточно обширная, практически охватывает все сферы. «И в политической, и в экономической, и транспортной сфере, в сфере энергетической, гуманитарной - все показатели налицо и мы видим на самом деле хорошую динамику. Главное нацеленность на результат. Потому что все, о чем мы договариваемся, все реализуется. В торгово-экономической сфере, в сфере информационной, коммуникационной, транспортной и в других 8 дорожных карт, которые были согласованы и реализуются, по каждому направлению есть четкий график выполнения задач и контроль за исполнением. Поэтому тут мы можем только констатировать позитивный результат», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что достигнутые результаты «имеют важное значение для наших стран, и, думаю, что для региона в целом».

«Но и, конечно, вопросы региональной безопасности всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи с Президентом России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет», - подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев добавил, что в Баку рассчитывают на расширение азербайджано-российских межпарламентских контактов.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГОСДУМА, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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