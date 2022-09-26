Клайпедский терминал СПГ закрывается до субботы на техосмотр

Работа терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, который снабжает газом Литву и сопредельные страны, будет временно приостановлена с 07:00 27 сентября по 1 октября для техосмотра.
Как говорится в сообщении оператора терминала - компании Klaipedos nafta, судно-хранилище Independence будет отключено от газотранспортной системы.
"В условиях работы терминала практически на максимальной газификационной мощности в этом году и при существенном росте спроса на услуги терминала крайне важна безотказная работа СПГ-терминала. Мы используем любую возможность для проведения работ по техническому обслуживанию", - сказал директор службы управления терминалами компании Дайнюс Чюта, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Подача газа потребителям в Литве будет осуществляться из латвийского газохранилища в Инчукалнсе и, при необходимости, через литовско-польский газопровод GIPL.
В указанное время будет также проводиться очистка акватории терминала, поэтому судно-хранилище будет временно отведено от обычного места и пришвартовано к причалу компании Klaipedos smelte, отмечается также в сообщении.
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