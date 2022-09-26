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ТЭК 26.09.2022 14:21

Клайпедский терминал СПГ закрывается до субботы на техосмотр

Работа терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, который снабжает газом Литву и сопредельные страны, будет временно приостановлена с 07:00 27 сентября по 1 октября для техосмотра.

Как говорится в сообщении оператора терминала - компании Klaipedos nafta, судно-хранилище Independence будет отключено от газотранспортной системы.

"В условиях работы терминала практически на максимальной газификационной мощности в этом году и при существенном росте спроса на услуги терминала крайне важна безотказная работа СПГ-терминала. Мы используем любую возможность для проведения работ по техническому обслуживанию", - сказал директор службы управления терминалами компании Дайнюс Чюта, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Подача газа потребителям в Литве будет осуществляться из латвийского газохранилища в Инчукалнсе и, при необходимости, через литовско-польский газопровод GIPL.

В указанное время будет также проводиться очистка акватории терминала, поэтому судно-хранилище будет временно отведено от обычного места и пришвартовано к причалу компании Klaipedos smelte, отмечается также в сообщении.

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Тэги: ЛИТВА, СПГ, ТЕРМИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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