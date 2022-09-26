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Туризм 26.09.2022 14:37

Япония с 11 октября готова принимать иностранных туристов без ограничений

Власти Японии с 11 октября снимают большинство ограничений на въезд в страну: в том числе, будет отменена квота на число въезжающих туристов и разрешены самостоятельные поездки.

"Правительство Японии объявило о возобновлении въезда индивидуальных путешественников в туристических целях начиная с 11 октября. Японская национальная туристическая организация с нетерпением ожидает возвращения индивидуальных путешественников", - заявил президент организации Сейно Сатоси.

Как следует из документа опубликованного министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, с 11 октября отменяется система мониторинга контроля здоровья ERFS, а также требование о наличии компании-гаранта по приему туристов. Одновременно отменяется требование о том, что туристы могут въезжать в Японию только в рамках организованных пакетных туров.

Отменяется также действующий в настоящее время лимит на 50 тысяч въезжающих в день.

Кроме того, с 11 октября будет отменено требование о проведении ПЦР-тестов при въезде страну за исключением тех туристов, у которых будут выявлены соответствующие симптомы. Но всем въезжающим необходимо будет предъявлять сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления.

Кроме того, возобновляется безвизовый режим с теми странами, с которым он действовал до марта 2020 года. Россия в перечень таких стран не входит.

"Аэропорты, не принимающие в настоящее время международные рейсы, в зависимости от планов начала полетов авиакомпаний, в сотрудничестве с органами местного самоуправления, предпринимают усилия по подготовке к возобновлению приема международных рейсов. Также открываются морские порты, которые могут принимать суда с иностранными туристами", - говорится в документе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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