Песков: решений о военном положении в регионах РФ не принималось

Власти РФ не принимали решений о введении военного положения в регионах РФ.

"Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, планируется ли вводить военное положение в российских регионах с последующим запретом на выезд из РФ.

На просьбу прокомментировать появляющиеся сообщения о списках автомобилей, запрещенных к выезду, Песков сказал: "Надо очень и очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем "сливам".

"Наши противники, наши враги работают, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться - фейков больше, чем правды", - заключил Песков.