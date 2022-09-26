Племянник Назарбаева получил 6 лет колонии за хищения и будет лишен звания генерал-майор

Суд N2 района Байконур в Астане в понедельник огласил приговор по делу племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Суд постановляет признать Кайрата Сатыбалдыулы виновным и приговорить его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет", - сказал судья Нурлан Баяхметов.

Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет", "Парасат".