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СНГ 26.09.2022 15:10

Племянник Назарбаева получил 6 лет колонии за хищения и будет лишен звания генерал-майор

Суд N2 района Байконур в Астане в понедельник огласил приговор по делу племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Суд постановляет признать Кайрата Сатыбалдыулы виновным и приговорить его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на государственной службе сроком на 10 лет", - сказал судья Нурлан Баяхметов.

Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана о лишении Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности Казахстана", а также государственных орденов "Курмет", "Парасат".

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