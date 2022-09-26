Цены на нефть немного замедлили снижение после падения до январских минимумов

Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в понедельник после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 в понедельник составляет $85,66 за баррель, что на $0,49 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,37 за баррель, что на $0,37 (0,47%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.