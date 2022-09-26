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Дальнее зарубежье 26.09.2022 15:12

Шольц подхватил COVID-19, есть легкие симптомы болезни

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом COVID-19, у него легкие симптомы болезни, и он находится на самоизоляции, сообщает в понедельник "Политико".

"Публичные встречи канцлера на этой неделе будут отменены. Канцлер готов присутствовать на запланированных встречах с главами федеральных земель виртуально", - говорится в заявлении канцелярии.

Шольц на минувших выходных совершил ближневосточное турне. В ОАЭ он подписал соглашение о поставках СПГ в Германию.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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