Шольц подхватил COVID-19, есть легкие симптомы болезни

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом COVID-19, у него легкие симптомы болезни, и он находится на самоизоляции, сообщает в понедельник "Политико".

"Публичные встречи канцлера на этой неделе будут отменены. Канцлер готов присутствовать на запланированных встречах с главами федеральных земель виртуально", - говорится в заявлении канцелярии.

Шольц на минувших выходных совершил ближневосточное турне. В ОАЭ он подписал соглашение о поставках СПГ в Германию.